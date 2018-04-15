Межкорейский товарообмен практически прекратился

Опубликовано : 2018-04-13 11:36:53 Обновлено : 2018-04-13 11:46:25

Межкорейский товарообмен практически прекратился

В прошлом году количество людей, передвигавшихся между Югом и Севером Кореи, составил лишь 115 человек. Об этом говорится в «Белой книге по вопросам воссоединения за 2018 год». Указывается, что в прошлом году Север посетили 52 человека, а Юг - 63. В 2016 году, когда был закрыт Кэсонский индустриальный комплекс, показатель составил 14 тыс. человек. До этого отметка держалась выше 100 тыс. человек благодаря экономическому сотрудничеству в Кэсоне. Между тем, межкорейский товарообмен также оказался на низком уровне. С Севера на Юг были ввезены грузы на сумму менее 1 млн долларов. То же самое касается и вывоза на Север. В 2015 году отметка составила 2 млрд 343 млн долларов, а в 2016 году 333 млн долларов.

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