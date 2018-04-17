15 апреля жители СК отметили 106-ую годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. Этот день называют «Праздником Солнца». С самого утра местное телевидение показывало архивные документальные фильмы, посвящённые Ким Ир Сену. С 19:30 в Пхеньяне на берегу реки Тэдонган состоялся фейерверк. Эксперты отмечают, что в этом году мероприятие прошло достаточно спокойно, без провокационных действий и заявлений, что объясняется атмосферой диалога Севера с мировым сообществом. В 2016 году в этот день СК провела запуск баллистических ракет среднего радиуса действия Мусудан (ВМ-25), а на 105-ю годовщину был проведён масштабный военный парад. На этот раз власти Севера ограничились культурными и спортивными мероприятиями, среди которых фестиваль искусств «Апрельская весна», Пхеньянский международный марафон, фестиваль цветов и другие. Агентство ЦТАК сообщило, что северокорейский лидер Ким Чон Ын посетил дворец Кымсусан, где покоятся тела его деда Ким Ир Сена и отца Ким Чен Ира.