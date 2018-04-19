Переговоры Юга и Севера на высоком уровне состоятся в ближайшее время

Юг и Север обсуждают расписание и повестку переговоров на высоком уровне по подготовке к межкорейскому саммиту. Об этом сообщили во вторник в министерстве по делам воссоединения. На встрече с журналистами представитель ведомства заявил, что участники переговоров подведут итоги подготовки. Есть вероятность, что они состоятся 20 апреля. Перед этим на 18 апреля намечены рабочие переговоры по вопросам обеспечения безопасности и информационного освещения саммита. Предыдущие переговоры на высоком уровне проходили 29 апреля. Тогда были затронуты повестка саммита, сроки проведения рабочих переговоров и другие.

