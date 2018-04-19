Начал работу сайт межкорейского саммита-2018

17 апреля в 12:00 начал работу сайт, посвящённый предстоящему межкорейскому саммиту, - www.koreasummit.kr. По данным оргкомитета, данная онлайн платформа будет оперативно знакомить всех интересующихся с ходом мероприятия, с актуальными материалами. Во время саммита 2007 года правительство создавало сайт для предоставления новостей от СМИ, а также спецстраницу на правительственном сайте. Но платформа для прямого контакта с населением по вопросу саммита создаётся впервые. Сообщается, что через сайт центра минкультуры по вопросам внешних связей - www.korea.net – можно будет ознакомиться с важной информацией на девяти языках, в том числе на русском.

