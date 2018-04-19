За всё время Юг и Север провели 655 контактов

Опубликовано : 2018-04-17 14:59:17 Обновлено : 2018-04-17 17:08:51

За всё время Юг и Север провели 655 контактов

До настоящего момента переговоры различного уровня между Югом и Севером проводились 655 раз. Из них 360 пришлись на пограничный пункт Пханмунчжом. Об этом сообщили 17 апреля в министерстве по делам воссоединения. 169 контактов пришлось на время правления Ро Му Хёна. Во времена Ро Дэ У показатель составил 164, Ким Дэ Чжуна - 87, Пак Кын Хе - 37, Ким Ён Сама - 27, Ли Мён Бака - 16. При нынешнем правительстве было 12 контактов. Большая часть всех встреч была связана с политическими, гуманитарными и экономическими вопросами.

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