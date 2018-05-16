Северокорейский ядерный полигон будет закрыт в период с 23 по 25 маяVideo

Опубликовано : 2018-05-13 10:27:01 Обновлено : 2018-05-14 16:10:44

Публичная церемония закрытия ядерного полигона в Пхунгери провинции Хамгён-Пукто состоится в период с 23 по 25 мая в зависимости от погодных условий. Об этом говорится в заявлении представителя МИД СК, распространённом в субботу агентством ЦТАК. Закрытие полигона будет осуществляться путем проведения взрывов во всех шахтах с целью их ликвидации и блокирования входов в шахты. После этого будут демонтированы находящиеся на поверхности здания, в которых размещались пункты наблюдения и контроля, лаборатории и подразделения охраны. Одновременно с полигона будет выведен весь персонал,- отмечается в заявлении. Для наблюдения за ликвидацией полигона приглашены представители СМИ из пяти стран – РК, США, Китая, Великобритании и России. Это условие северокорейский МИД объяснил «ограниченным пространством» на полигоне. Договорённость о закрытии ядерного полигона в Пхунгери была достигнута в ходе межкорейского саммита, состоявшегося 27 апреля.

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