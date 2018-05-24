КНДР продолжает подготовку к закрытию ядерного полигона в районе деревни Пхунгери уезда Кильчжу-гун провинции Хамгён-Пукто. Получена информация о том, что Север ведёт ремонт железной дороги между северокорейским городом Вонсаном провинции Хамгён-Намдо и уездом Кильчжу-гун провинции Хамгён-Пукто. Именно на этом отрезке будут передвигаться иностранные журналисты, которые прибудут в КНДР для наблюдения за закрытием полигона. Ранее пропагандистский орган «Чосонэ оныль» указал на то, что закрытие ядерного полигона является важной мерой в рамках денуклеаризации Корейского полуострова. Это указывает на то, что Север будет продолжать подготовку к ликвидации полигона. Между тем, СК до сих пор отказывается принять список южнокорейских журналистов для их аккредитации. 21 мая они намерены отправиться в Пекин, где будут ожидать решения этого вопроса. Вместе с тем, в последнее время северокорейские СМИ продолжают критиковать Юг. На этот раз была затронута тема отправки на Север агитационных листовок организациями северокорейских беженцев. В СК указывается, что правительство РК также несёт ответственность за неспособность прекратить подобные мероприятия. Снова всплыла проблема работниц северокорейского ресторана в Китае, которые перебрались в РК. Север требует их немедленного возвращения. Если Пхеньян решит связать эту проблему с проведением встречи членов разделённых семей двух Корей, то это может вызвать некоторые трения.









[Photo : KBS News]