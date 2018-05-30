ЦТАК: Северокорейский лидер выразил намерение встретиться с президентом США

Опубликовано : 2018-05-27 11:29:10 Обновлено : 2018-05-27 11:29:10

ЦТАК: Северокорейский лидер выразил намерение встретиться с президентом США

Лидер СК Ким Чон Ын выразил твёрдое намерение встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующее заявление он сделал в ходе состоявшихся в субботу переговоров с президентом РК Мун Чжэ Ином в пограничном пункте Пханмунчжом. Как сообщило в воскресенье агентство ЦТАК, северокорейский лидер «поблагодарил президента Мун Чжэ Ина, который приложил большие усилия для организации саммита лидеров КНДР и США, назначенного на 12 июня, и выразил твёрдое намерение провести эту встречу», - говорится в сообщении. Кроме того, Ким Чон Ын отметил важность межкорейского сотрудничества ради улучшения отношений между Пхеньяном и Вашингтоном в интересах мира на Корейском полуострове. В ходе саммита достигнута договорённость провести 1 июня межкорейские переговоры на высоком уровне, а в дальнейшем проводить переговоры между военными и по линии Красного Креста,- говорится в сообщении ЦТАК.
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[Photo : YONHAP News]

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