Переговоры Юга и Севера в Пханмунчжоме прошли успешно

1 июня в Пханмунчжоме в ходе межкорейских переговоров на высоком уровне было определено расписание последующих рабочих контактов. Первая часть переговоров, состоявшаяся в первой половине дня, длилась всего 55 минут. После обеда стороны провели более основательное обсуждение, по итогам которого был подготовлен совместный пресс-релиз. 14 июня в павильоне Тхонильгак в северной части пограничного пункта Пханмунчжом решено провести переговоры военных представителей. 18 июня в Доме мира в южной части Пханмунчжома пройдут переговоры представителей спортивных кругов, которые обсудят вопросы совместного участия в Азиатских играх. 22 июня в горах Кымгансан решено провести встречу по линии Обществ Красного креста, чтобы обсудить проблему встреч членов разделённых семей. Также стороны договорились в ближайшее время открыть на территории Кэсонского промышленного комплекса совместный пункт оперативной связи. Помимо этого, достигнута договорённость о проведении рабочих переговоров по организации выступлений артистов, сотрудничества в сфере лесного хозяйства, а также железных и автодорог. Совместные мероприятия по случаю очередной годовщины Совместной декларации от 15 июня 2000 года отменены из-за несовпадения рабочих расписаний сторон. Вместе с тем, в рамках мониторинга реализации Пханмунчжомской декларации Юг и Север договорились на регулярной основе проводить переговоры на высоком уровне. Касательно вопроса об освобождении шестерых граждан РК, удерживаемых в КНДР, министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн, возглавлявший делегацию Юга, заявил, что профильное северокорейское ведомство рассматривает этот вопрос.

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