В СК не освещают визит Ким Ён Чхоля в США

Северокорейские СМИ не освещают факт и детали встречи заведующего отделом единого фронта ТПК Ким Ён Чхоля с президентом США Дональдом Трампом. Ким Ён Чхоль вернулся на родину ещё три дня назад. Однако, судя по всему, Пхеньян настороженно относится к ожидаемым результатам саммита глав КНДР и США в Сингапуре. Поэтому Север не хочет давать поводов для преждевременных выводов, не получив гарантий о сохранении действующей системы. Эксперты считают, что молчание Пхеньяна будет продолжаться до тех пор, пока с США не будут достигнуты приемлемые для Севера договорённости, подобно тем, что были достигнуты в Пханмунчжоме.













[Photo : KBS News]