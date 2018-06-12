Делегация Юга осмотрела объекты в Кэсонском индустриальном комплексе

8 июня южнокорейская делегация провела осмотр объектов в Кэсонском индустриальном комплексе в рамках подготовки к созданию совместного пункта оперативной связи. Делегация, возглавляемая заместителем министра по делам воссоединения Чхон Хе Соном, в течение семи часов осматривала здания на территории комплекса, чтобы подобрать наиболее подходящее место для размещения офиса пункта связи. Сообщается, что осмотренные объекты в целом находятся в хорошем состоянии. Но учитывая, что долгое время они находились без должного ухода, необходимо провести ряд ремонтных работ. На время ремонта будет работать временный офис. После начала работы совместного пункта оперативной связи, фактически будут вновь созданы технические условия для возобновления работы Кэсонского индустриального комплекса. Это, в частности, подача электричества и воды. Однако правительство РК сохраняет позицию о том, что этому должны предшествовать меры по денуклеаризации. Поэтому, ожидается, что обсуждение данного вопроса зависит от результатов саммита США и КНДР.

[Photo : KBS News]