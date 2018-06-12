Идёт подготовка к встречам разделённых семей

Министерство по делам воссоединения РК намерено провести исследование состояния разделённых корейских семей. Как отмечается в сообщении министерства, исследование будет проводиться в рамках подготовки к полномасштабной переписи представителей таких семей в обеих Кореях. Цель данной работы состоит в установлении точного количества членов разделённых семей и их желания принять участие в программе встреч с близкими. Между тем, в базе данных южнокорейского правительства зарегистрированы 132.124 человека, имеющих родственников на Севере, 56.890 человек, которые живы.









