Идёт подготовка к встречам разделённых семей

Опубликовано : 2018-06-11 11:21:45 Обновлено : 2018-06-11 11:26:50

Идёт подготовка к встречам разделённых семей

Министерство по делам воссоединения РК намерено провести исследование состояния разделённых корейских семей. Как отмечается в сообщении министерства, исследование будет проводиться в рамках подготовки к полномасштабной переписи представителей таких семей в обеих Кореях. Цель данной работы состоит в установлении точного количества членов разделённых семей и их желания принять участие в программе встреч с близкими. Между тем, в базе данных южнокорейского правительства зарегистрированы 132.124 человека, имеющих родственников на Севере, 56.890 человек, которые живы. 




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