СМИ СК освещают визит Ким Чон Ына в Сингапур

11 июня северокорейское центральное телевидение передало специальный выпуск, в котором сообщило о визите председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына в Сингапур. Были показаны кадры церемонии проводов Ким Чон Ына с участием высокопоставленных представителей правительства и почётного караула. Было заявлено, что Ким Чон Ын воспользовался для поездки чартерным самолётом китайских авиалиний. Кроме того, были показаны кадры прибытия Ким Чон Ына в Сингапур и поездки в отель. Относительно подробно была освещена встреча с премьер-министром Ли Сяньлуном. Северокорейские СМИ сообщили, что Ким Чон Ын прибыл в Сингапур для участия в первом в истории саммите КНДР-США. Указывается, что в ходе саммита стороны обсудят вопросы создания прочного мира на Корейском полуострове, формирования новых отношений между двумя странами, которые будут отвечать требованиям нового времени. Кроме того, было официально заявлено, что лидеры двух стран затронут вопросы достижения денуклеаризации Корейского полуострова.









[Photo : YONHAP News]