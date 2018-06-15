СМИ СК освещают итоги саммита с США

Опубликовано : 2018-06-13 16:34:49 Обновлено : 2018-06-13 16:40:31

СМИ СК освещают итоги саммита с США

Северокорейские СМИ подробно осветили ход и итоги северокорейско-американского саммита. Они опубликовали текст совместного заявления, которое было принято по его итогам. 13 июня агентство ЦТАК, главная северокорейская газета "Нодон синмун", местные газеты и центральное телевидение сообщили подробности саммита в Сингапуре. Совместное заявление участников саммита сопровождается подробными комментариями. В качестве иллюстраций к сообщениям газета "Нодон синмун" опубликовала почти  30 фотографий. Это беспрецедентный случай, когда северокорейские СМИ столь быстро реагируют на международные встречи Ким Чон Ына. Как правило, сообщения о визитах главы государства появлялись лишь после его возвращения на родину и были очень краткими.  



[Photo : YONHAP News]

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