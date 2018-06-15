Деловые круги РК приветствуют итоги северокорейско-американского саммита

Опубликовано : 2018-06-13 16:38:53 Обновлено : 2018-06-13 16:40:59

Деловые круги РК приветствуют итоги северокорейско-американского саммита

Представители финансовых и промышленных кругов РК приветствовали итоги северокорейско-американского саммита в Сингапуре. 12 июня Торгово-промышленная палата РК опубликовала комментарий к результатам встречи. В нём говорится, что саммит стал историческим событием, открывшим новую эпоху мира и сосуществования в регионе. Корейская ассоциация внешней торговли выразила надежду на успешное разрешение северокорейской ядерной проблемы и отмену антисеверокорейских санкций, что привело бы к устойчивому и стабильному экономическому взаимодействию между Югом и Севером. Представители южнокорейских деловых кругов надеются прежде всего на возобновление работы Кэсонского индустриального комплекса и активизацию экономики в связи со снятием напряжённости на Корейском полуострове.  





[Photo : YONHAP News]

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