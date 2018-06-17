Юг и Север восстановят линии связи между военными

14 июня в пограничном пункте Пханмунчжом состоялись переговоры военных представителей Юга и Севера на уровне генералов. Стороны договорились полностью восстановить линии связи между военными. Встреча на таком уровне была проведена впервые за 10 лет. Стороны достигли договорённости по двум важным пунктам. Это восстановление каналов связи на западном и восточном участках межкорейской границы, а также реализация договорённостей военных представителей от 2004 года, направленных на предотвращение столкновений в Жёлтом море. Между тем, по некоторым вопросам стороны сохранили разногласия. Это, в частности, вопрос создания «мирной зоны» вдоль Северной разграничительной линии (NLL), а также пробный план разоружения объединённой зоны безопасности в Пханмунчжоме. Различия в позициях по ряду моментов привела к тому, что на подготовку совместного пресс-релиза ушло около пяти часов. Это вызвало недовольство северокорейской стороны. Как отметили в оборонном ведомстве РК, такая задержка вызвана тем, что рабочие переговоры между военными представителями Юга и Севера не проводились долгое время. Стороны договорились продолжать диалог, как можно чаще проводя подобные встречи.







[Photo : KBS News]