Юг и Север РК возобновляют обмены

20 июня с визитом в Пхеньян отправится делегация южнокорейского комитета по реализации Совместной декларации от 15 июня 2000 года. Сообщается, что в настоящий момент идёт активная подготовка к заседанию совместного комитета с участием представителей Юга, Севера и заинтересованных лиц из-за рубежа. Участники мероприятия, запланированного на период с 20 по 23 июня, обсудят вопросы реализации Пханмунчжомской декларации, проведения совместных мероприятий Юга и Севера, обмена в разных областях и другие актуальные темы. Приглашение от северокорейской стороны уже получено. Заявка на посещение КНДР также подана в министерство по делам воссоединения ещё 13 июня.





