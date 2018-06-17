Представители Юга посетят Кэсонский индустриальный комплекс

Опубликовано : 2018-06-15 16:31:48 Обновлено : 2018-06-15 16:50:00

Представители Юга посетят Кэсонский индустриальный комплекс

19-20 июня представители Юга посетят Кэсонский индустриальный комплекс в рамках создания совместного пункта оперативной связи. Это второй визит делегации РК. Первый состоялся 8 июня. 12 июня министерство по делам воссоединения РК направило в КНДР соответствующее предложение. 15 июня Север принял его. В состав делегации войдут 17 человек, среди которых представители правительства, фонда поддержки комплекса, компании «Хёндэ Асан» и других специалистов. Они проведут подготовку к ремонту здания, в котором планируется разместить пункт оперативной связи.   





[Photo : KBS News]

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