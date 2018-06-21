Один из пяти недавно спасённых в Восточном море северян решил остаться на Юге

Опубликовано : 2018-06-18 10:42:25 Обновлено : 2018-06-18 10:44:56

Один из пяти недавно спасённых в Восточном море северян решил остаться на Юге

11 июня в Восточном море были спасены пять северокорейских рыбаков на лодке. Один из них изъявил желание остаться в РК. Об этом 17 июня сообщил представитель правительства. В связи с этим, 15 июня четверо из спасённых были переданы Северу через пограничный пункт Пханмунчжом. Какова была реакция северокорейской стороны, не сообщается. Рыболовная лодка, дрейфовавшая у восточного побережья, была обнаружена морской полицией 11 июня в первой половине дня у портового города Сокчхо провинции Канвондо. Сообщается, что в лодке сломался двигатель.   




[Photo : KBS News]

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