Один из пяти недавно спасённых в Восточном море северян решил остаться на Юге

11 июня в Восточном море были спасены пять северокорейских рыбаков на лодке. Один из них изъявил желание остаться в РК. Об этом 17 июня сообщил представитель правительства. В связи с этим, 15 июня четверо из спасённых были переданы Северу через пограничный пункт Пханмунчжом. Какова была реакция северокорейской стороны, не сообщается. Рыболовная лодка, дрейфовавшая у восточного побережья, была обнаружена морской полицией 11 июня в первой половине дня у портового города Сокчхо провинции Канвондо. Сообщается, что в лодке сломался двигатель.











[Photo : KBS News]