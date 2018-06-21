В ходе межкорейских переговоров по военным вопросам на уровне генералов, состоявшихся 14 июня, обсуждался вопрос о возможности демонтажа или переноса северокорейской береговой артиллерии в Жёлтом море, которая в 2010 году обстреляла южнокорейский остров Ёнпхёндо. Такие данные получили журналисты KBS. Источники сообщают, что данный вопрос касается мер сглаживания военной напряжённости в Жёлтом море. Поэтому его обсуждение продолжится. Сам факт упоминания данного вопроса после принятия Пханмунчжомской декларации подтверждает начало реального обсуждения задач по обеспечению мира в Жёлтом море. Между тем, Север может потребовать от Юга ответных мер. Поэтому на достижение каких-либо конкретных договорённостей может уйти значительное время.













[Photo : KBS News]