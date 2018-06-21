Юг и Север возобновляют сотрудничество в сфере спорта

18 июня южнокорейская делегация отправилась в Пханмунчжом для участия в переговорах с об активизации сотрудничества с Севером в области спорта. Возглавляет её исполняющий обязанности генерального секретаря Спорткомитета РК Чон Чхун Рёль. В состав делегации вошли начальник отдела министерства по делам воссоединения Ким Сок Кю и начальник отдела министерства культуры, спорта и туризма Ли Хэ Дон. Перед тем, как отправиться в Пханмунчжом Чон Чхун Рёль встретился с журналистами. По его словам, все знают о том, что в ходе зимней Олимпиады в Пхёнчхане спорт стал поводом для примирения Юга и Севера. Он заявил о намерении продолжать работать в этом направлении. Говоря о повестке встречи, он указал на вопрос о возможном участии спортсменов двух Корей в предстоящих в Индонезии Азиатских играх, а также о развитии двустороннего обмена в сфере спорта.











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