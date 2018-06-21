Юг и Север возобновляют сотрудничество в сфере спорта

Опубликовано : 2018-06-18 15:11:16 Обновлено : 2018-06-18 15:27:54

Юг и Север возобновляют сотрудничество в сфере спорта

18 июня южнокорейская делегация отправилась в Пханмунчжом для участия в переговорах с об активизации сотрудничества с Севером в области спорта. Возглавляет её исполняющий обязанности генерального секретаря Спорткомитета РК Чон Чхун Рёль. В состав делегации вошли начальник отдела министерства по делам воссоединения Ким Сок Кю и начальник отдела министерства культуры, спорта и туризма Ли Хэ Дон. Перед тем, как отправиться в Пханмунчжом Чон Чхун Рёль встретился с журналистами. По его словам, все знают о том, что в ходе зимней Олимпиады в Пхёнчхане спорт стал поводом для примирения Юга и Севера. Он заявил о намерении продолжать работать в этом направлении. Говоря о повестке встречи, он указал на вопрос о возможном участии спортсменов двух Корей в предстоящих в Индонезии Азиатских играх, а также о развитии двустороннего обмена в сфере спорта.   




[Photo : YONHAP News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
Подкасты
  • Подкасты
  • Программы можно скачать на сайте, чтобы прослушивать с помощью компьютера или mp3-плеера

<

4 / 4

>