Юг и Север Кореи договорились о совместном участии в Азиатских играх

Опубликовано : 2018-06-18 23:32:29 Обновлено : 2018-06-18 23:32:29

Юг и Север Кореи договорились о совместном участии в Азиатских играх

Юг и Север Кореи договорились о совместном прохождении своих спортсменов на церемонии открытия Азиатских игр, которые пройдут в августе в Индонезии. Кроме того, они создадут объединённые команды в нескольких видах спорта на Азиатских играх и проведут 4 июля в Пхеньяне баскетбольный матч между двумя сборными. Он будет приурочен к годовщине подписания совместной декларации Юга и Севера от 4 июля 1972 года. Как сообщили в понедельник вечером в министерстве культуры, спорта и туризма РК, соответствующие договорённости достигнуты в ходе состоявшихся ранее в тот же день в пограничном пункте Пханмунчжом межкорейских рабочих переговоров.

[Photo : YONHAP News]

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