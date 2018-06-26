Юг и Север обсудили восстановление линий связи между военными

25 июня в контрольно-пропускном пункте в городе Пхачжу провинции Кёнгидо прошли межкорейские переговоры о восстановлении каналов связи между военными. Южнокорейскую делегацию возглавлял полковник Чо Ён Гын, а северокорейскую - старший полковник Ом Чхан Нам. Они договорились восстановить в ближайшее время работу линий связи на западном и восточном участках границы, а также между Вторым флотом ВМС РК в Пхёнтхэке и командованием флота Жёлтого моря ВМС КНДР в Нампхо. Линия связи на западном участке была отключена после закрытия в феврале 2016 года Кэсонского индустриального комплекса. В январе этого года она заработала, но пока даёт возможность осуществлять лишь телефонные звонки, а отправка факсов невозможна. Линия связи на восточном участке повреждена в результате лесного пожара в ноябре 2010 года. Стороны решили в ближайшее время продолжить обсуждение.







[Photo : KBS News]