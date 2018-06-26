Юг и Север проведут ряд встреч по вопросам сотрудничества

В рамках модернизации и прокладки железных и автодорог Юг и Север проведут 26 июня встречу по железным дорогам, а 28 июня по сотрудничеству в сфере автодорог. 4 июля стороны проведут встречу по горному и лесному хозяйству. Об этом сообщили в министерстве по делам воссоединения. Первая встреча состоится в Доме мира в пограничном пункте Пханмунчжом. Делегацию Юга, состоящую из трёх человек, возглавит второй замминистра сухопутных территорий и транспорта РК Ким Чжон Рёль. Делегацию Севера возглавит министр железных дорог Ким Юн Хёк. Вторая встреча по сотрудничеству в сфере автодорог состоится в павильоне Тхонильгак в Пханмунчжоме. В составе южнокорейской делегации изменений не будет. Северокорейскую сторону возглавит замминистра земли и охраны окружающей среды Пак Ён Хо. Во время переговоров по горному и лесному хозяйству делегацию Юга возглавит заместитель начальника управления лесного хозяйства Рю Гван Су, а северокорейскую сторону - заместитель директора главного управления министерства земли и охраны окружающей среды Ким Сон Чжун.







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