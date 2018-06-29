Сеул может предложить Пхеньяну обсудить перенос береговой артиллерии

Опубликовано : 2018-06-26 14:17:29 Обновлено : 2018-06-26 15:17:57

Сеул может предложить Пхеньяну обсудить перенос береговой артиллерии

Южнокорейская сторона может предложить Пхеньяну в ходе дальнейших переговоров обсудить перенос северокорейской береговой артиллерии в Жёлтом море, которая в 2010 году обстреляла остров Ёнпхёндо. Данную тему затронул премьер-министр РК Ли Нак Ён, выступая 25 июня на торжественной церемонии в Сеуле, посвящённой 68-й годовщине начала Корейской войны. Стоит отметить, что сразу после этого в оборонном ведомстве опровергли сообщения СМИ о том, что 14 июня в ходе межкорейских переговоров на уровне генералов обсуждался вопрос о переносе северокорейской артиллерии. Такая ситуация вызвала споры о согласованности внутри правительства. В этой связи в канцелярии премьер-министра сообщили, что эта тема рассматривалась в качестве одной из повесток на военных переговорах сторон, но на официальном уровне она не обсуждалась. Это может указывать, что в будущем Юг поднимет эту тему.  


[Photo : YONHAP News]

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