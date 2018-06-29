В КНДР отменена антиамериканская акция в годовщину начала Корейской войны

Опубликовано : 2018-06-26 15:03:26 Обновлено : 2018-06-26 15:20:11

В КНДР отменена антиамериканская акция в годовщину начала Корейской войны

В КНДР в этом году принято решение не проводить ежегодную антиамериканскую демонстрацию, приуроченную к годовщине окончания Корейской войны. Об этом сообщило агентство Associated Press, подчеркнув, что данное решение является показателем налаживания северокорейско-американского диалога после двустороннего саммита. Массовые акции против «американского империализма» обычно проводятся в СК с 25 июня по 27 июля. Это  самое политизированное и символическое событие в стране. В прошлом году в демонстрациях приняли участие около ста тысяч человек. Между тем, 25 июня северокорейские СМИ не стали публиковать критические статьи о США по случаю годовщины начала Корейской войны. В опубликованных в этот день материалах рассказывается об участниках войны и сражениях, в которых они участвовали.  



[Photo : KBS News]

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