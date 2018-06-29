Юг и Север проверят техническое состояние межкорейской железной дорогиVideo

Опубликовано : 2018-06-27 10:41:51 Обновлено : 2018-06-27 18:12:51

С середины июля Юг и Север приступят к проверке технического состояния  западного и восточного участков Транскорейской железной дороги в рамках подготовки к организации железнодорожного сообщения. После этого будет проведён совместный осмотр состояния дорог на северокорейской территории. Соответствующая договорённость была достигнута в ходе межкорейских переговоров, состоявшихся 26 июня в пограничном пункте Пханмунчжом. 24 июля начнутся работы на северном участке дороги Сеул-Синыйчжу, а затем будет осмотрен участок дороги Кымгансан-Туманган, пролегающей вдоль восточного побережья. На основе полученных данных стороны подготовят план модернизации железных дорог Севера и железнодорожного сообщения двух стран.   





[Photo : KBS News]

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