Южнокорейские представители осмотрят объекты для встреч разделённых семей, который пройдут с 20 по 26 августа. Как сообщили в среду в министерстве по делам воссоединения, в составе группы 20 человек, а возглавит её Ким Бён Дэ из управления гуманитарного сотрудничества министерства. Будут осмотрены гостиничные номера, помещения для проведения встреч и объекты энергоснабжения комплекса, которые использовались в последний раз в октябре 2015 года. На основании выводов специалистов будет принято решение о проведении ремонтных работ. В предстоящих встречах разделённых семей примут участие по 100 человек с каждой стороны. До 3 июля стороны обменяются информацией о скончавшихся родственниках, а 4 августа – списками участников встреч.









[Photo : KBS News]