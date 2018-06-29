Южнокорейские представители прибыли в горы Кымгансан для осмотра места встреч разделённых семей

Южнокорейские представители прибыли в среду в горы Кымгансан на севере Корейского полуострова для осмотра места проведения встреч разделённых семей, которые пройдут с 20 по 26 августа. Как сообщили в среду в министерстве по делам воссоединения, группу в составе 20 человек возглавляет Ким Бён Дэ из управления гуманитарного сотрудничества министерства по делам воссоединения РК. В течение трёх дней будут осмотрены гостиничные номера, помещения для проведения встреч и объекты энергоснабжения туристического комплекса, которые использовались в последний раз в октябре 2015 года. На основании выводов специалистов будет принято решение о проведении ремонтных работ. В предстоящих встречах разделённых семей примут участие по 100 человек с каждой стороны. До 3 июля стороны обменяются информацией о скончавшихся родственниках, а 4 августа – списками участников встреч.









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