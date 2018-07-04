Юг и Север восстановили работу системы радиосвязи между судами в Жёлтом мореVideo

Опубликовано : 2018-07-02 10:17:23 Обновлено : 2018-07-02 17:39:45

1 июля Юг и Север Кореи восстановили работу системы радиосвязи между судами в Жёлтом море, предназначенной прежде всего для предотвращения инцидентов в открытом море. С её помощью военные и гражданские суда обмениваются информацией о погодных условиях и могут запросить помощь в случае чрезвычайной ситуации. Как сообщили в минобороны РК, данная мера внесёт вклад в снижение напряжённости в регионе. Радиосвязь между судами была впервые запущена  в 2004 году. Тогда южнокорейская сторона взяла позывной «Халласан», а северокорейская «Пэктусан». Но в мае 2008 года связь прекратилась из-за ухудшения двусторонних отношений. Её нынешнее восстановление было реализовано в рамках реализации Пханмунчжомской декларации о мире, процветании и воссоединении Корейского полуострова, а также межкорейских договорённостей по линии представителей военных ведомств.  



[Photo : KBS News]

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