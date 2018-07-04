В последнее время между Кореями активизировался обмен в различных сферах. 2 июля в Кэсоне начинается строительство офиса по вопросам межкорейского сотрудничества и обменов. 26 южнокорейских специалистов будут участвовать в работе совместно с северянами. Кроме того, в Пхеньяне проводятся соревнования по баскетболу, которые в последний раз проходили в 2003 году. Для этого 3 июля в КНДР отправится делегация спортсменов из 50 человек, возглавляемая министром по делам воссоединения Чо Мён Гюном. С 4 июля пройдут несколько матчей, в том числе с участием смешанных команд, которые будут формироваться из спортсменов Юга и Севера, а также игры между мужскими и женскими командами. Всего в рамках мероприятия СК посетят около 90 южнокорейцев. 4 июля состоятся межкорейские переговоры о сотрудничестве в сфере лесного и горного хозяйства. Предполагается, что стороны обсудят план восстановления северокорейских лесов и системы ухода за горами. До 3 июля Юг и Север обменяются заявками на проведение встречи разделённых семей. 25 июля состоится обмен ответами на заявки. Активно ведётся подготовка к организации встреч, в том числе идёт ремонт объектов в горах Кымгансан, где состоится мероприятие. Кроме того, стороны сотрудничают в деле воссоединения железнодорожного сообщения, а также модернизации железнодорожной и автодорожной сети СК.







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