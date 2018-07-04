Чо Мён Гюн: Юг работает над систематизацией отношений с Севером

Опубликовано : 2018-07-02 14:39:13 Обновлено : 2018-07-02 14:44:16

Чо Мён Гюн: Юг работает над систематизацией отношений с Севером

Сеул работает над систематизацией межкорейских отношений и налаживанием мира и процветания на Корейском полуострове на основе двустороннего диалога и обменов. Об этом заявил министр по делам воссоединения РК Чо Мён Гюн, выступая 2 июля на пресс-конференции, посвящённой году его пребывания в данной должности. Он напомнил, что на осень этого года запланирован межкорейский саммит в Пхеньяне. По словам Чо Мён Гюна, в настоящий момент Юг и Север активно развивают сотрудничество и обмены. Этот процесс будет реализован не хаотично, а продуманно и системно. Он также отметил, что работа будет вестись в рамках согласия народа страны и мирового сообщества.   




[Photo : YONHAP News]

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