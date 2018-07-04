Завершился второй этап отбора кандидатов для участия во встрече разделённых семей

Общество Красного Креста РК определило 250 человек по итогам второго этапа отбора кандидатов для участия во встрече разделённых семей, приуроченной ко Дню освобождения Кореи от японского колониального ига. 25 июня во время первого этапа методом жребия компьютер выбрал 500 кандидатов. Среди них были проведены опрос о желании участвовать во встрече и проверка состояния здоровья. 3 июля южнокорейская сторона намерена обменяться с Севером списками кандидатов, чтобы начать поиск их родственников в обеих странах. До 25 июля стороны должны обменяться результатами поисков. На их основе будут отобраны по 100 человек от Юга и Севера. 4 августа будут представлены окончательные списки участников встречи. Само мероприятие состоится в период с 20 по 26 августа в горах Кымгансан.









[Photo : KBS News]