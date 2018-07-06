Южнокорейские баскетболисты прибыли в Пхеньян

3 июля южнокорейская делегация баскетболистов прибыла в Пхеньян на самолёте, который летел напрямую через Жёлтое море. Они примут участие в первом за последние 15 лет совместном дружественном турнире по баскетболу. В составе делегации, которую возглавил министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн, 50 южнокорейских спортсменов, представители правительства, СМИ, а также технический персонал - всего около ста человек. 4 июля состоятся игры смешанных команд Юга и Севера, а 5 июля - мужских и женских сборных двух Корей. Всего планируется провести четыре игры, после окончания которых 6 июля южнокорейская делегацию вернётся на родину.

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