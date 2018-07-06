Южнокорейские баскетболисты прибыли в Пхеньян Video

Опубликовано : 2018-07-03 16:19:59 Обновлено : 2018-07-04 22:06:07

3 июля в 11:10 утра в Пхеньян прибыла южнокорейская делегация, состоящая из 101 человека, в том числе баскетболисты, представители правительства и технический персонал. Возглавляет её министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн. Цель визита - участие в дружественном межкорейском турнире по баскетболу. Делегация прибыла на двух военных самолётах, вылетевших в 10:03 с военной базы Соннам. В Пхеньяне их встречал замминистра спорта КНДР Вон Гиль У. Глава южнокорейской делегации заявил, что испытывает очень глубокие чувства, и что делегация прибыла с пожеланием примирения и сотрудничества. Вон Гиль У горячо поприветствовал гостей, отметив, что дружественный турнир по баскетболу проводится под пристальным вниманием руководства Юга и Севера. Это будет четвёртый по счёту и первый за последние 15 лет баскетбольный турнир.   





[Photo : YONHAP News]

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