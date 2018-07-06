В Пхеньяне стартовал дружественный турнир по баскетболу

Опубликовано : 2018-07-04 10:37:00 Обновлено : 2018-07-04 21:58:32

В Пхеньяне стартовал дружественный турнир по баскетболу

4-5 июля в Пхеньяне проходит дружественный турнир по баскетболу. Накануне в северокорейскую столицу прибыла южнокорейская делегация, состоящая из 101 человека, в том числе баскетболисты, представители правительства и технический персонал. Они прилетели на двух военных самолётах. Южнокорейские военные самолёты пересекли межкорейскую границу впервые после раздела Корейского полуострова. Делегацию встречал замминистра спорта КНДР Вон Гиль У. В честь гостей с Юга был устроен торжественный ужин. В мероприятии принял участие министр спорта КНДР Ким Иль Гук. Он поздравил участников турнира со знаменательным событием, которое внесёт большой вклад в улучшение межкорейских отношений. Это четвёртый по счёту и первый за последние 15 лет баскетбольный турнир. 

    




[Photo : YONHAP News]

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