В Пхеньяне стартовал дружественный турнир по баскетболу

4-5 июля в Пхеньяне проходит дружественный турнир по баскетболу. Накануне в северокорейскую столицу прибыла южнокорейская делегация, состоящая из 101 человека, в том числе баскетболисты, представители правительства и технический персонал. Они прилетели на двух военных самолётах. Южнокорейские военные самолёты пересекли межкорейскую границу впервые после раздела Корейского полуострова. Делегацию встречал замминистра спорта КНДР Вон Гиль У. В честь гостей с Юга был устроен торжественный ужин. В мероприятии принял участие министр спорта КНДР Ким Иль Гук. Он поздравил участников турнира со знаменательным событием, которое внесёт большой вклад в улучшение межкорейских отношений. Это четвёртый по счёту и первый за последние 15 лет баскетбольный турнир.















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