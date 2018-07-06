Президент РК предложил КНДР совместно отметить столетие Первомартовского движенияVideo

Опубликовано : 2018-07-04 10:42:10 Обновлено : 2018-07-05 09:50:48

Президент РК Мун Чжэ Ин предложил провести совместные с КНДР мероприятия по случаю столетия Первомартовского движения за независимость Кореи от японского колониального рабства. Выступая 3 июля на церемонии начала работы комиссии по подготовке мероприятий, посвящённых вышеуказанному событию и сотой годовщине создания временного правительства РК, глава государства сообщил, что обсуждал с северокорейским лидером Ким Чон Ыном вопрос проведения совместных мероприятий, связанных с годовщиной Первомартовского движения. Он напомнил, что пункт о совместном праздновании дат, знаменательных для обеих Корей, содержится в Пханмунчжомской декларации.   





[Photo : KBS News]

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