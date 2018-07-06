Президент РК Мун Чжэ Ин предложил провести совместные с КНДР мероприятия по случаю столетия Первомартовского движения за независимость Кореи от японского колониального рабства. Выступая 3 июля на церемонии начала работы комиссии по подготовке мероприятий, посвящённых вышеуказанному событию и сотой годовщине создания временного правительства РК, глава государства сообщил, что обсуждал с северокорейским лидером Ким Чон Ыном вопрос проведения совместных мероприятий, связанных с годовщиной Первомартовского движения. Он напомнил, что пункт о совместном праздновании дат, знаменательных для обеих Корей, содержится в Пханмунчжомской декларации.













[Photo : KBS News]