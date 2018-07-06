Баскетболисты Юга и Севера сыграли в Пхеньяне первый матч дружественного турнираVideo

Опубликовано : 2018-07-04 17:39:35 Обновлено : 2018-07-04 18:03:57

4 июля в Пхеньяне состоялся первый матч в рамках дружественного турнира по баскетболу спортсменов Юга и Севера Кореи. В спортивном комплексе имени Чон Чжу Ёна встречались смешанные команды. За игрой наблюдали представители правительства КНДР, в том числе председатель Комитета за мирное объединение родины Ли Сон Гвон и председатель спорткомитета КНДР Чхве Хви. Южнокорейское руководство представлял министр по делам воссоединения РК Чо Мён Гюн. Он возглавляет делегацию, в состав которой входят 101 человек – спортсмены, представители правительства и технический персонал. Делегация прибыла во вторник в КНДР на двух военных самолётах, которые пересекли межкорейскую границу впервые после раздела Корейского полуострова. Делегацию встречал замминистра спорта КНДР Вон Гиль У. В честь гостей с Юга был устроен торжественный ужин. В программе нынешнего турнира в общей сложности четыре матча. Это четвёртый по счёту баскетбольный турнир. Первые два состоялись в сентябре и декабре 1999 года, а третий - в октябре 2003 года. Однако после этого из-за охлаждения межкорейских отношений турниры не проводились 15 лет.

[Photo : YONHAP News]

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