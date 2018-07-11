В Пхеньяне недовольны позицией Вашингтона по переговорам о денуклеаризации

Опубликовано : 2018-07-09 12:29:02 Обновлено : 2018-07-09 12:32:11

В Пхеньяне недовольны позицией Вашингтона по переговорам о денуклеаризации

КНДР считают требования США по денуклеаризации «односторонними и грабительскими». Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, опубликованном агентством ЦТАК после того, как госсекретарь США Майкл Помпео покинул Пхеньян. Заявление стало реакцией Севера на позицию США о том, что антисеверокорейские санкции будут сохраняться до реализации полной и подконтрольной денуклеаризации. Северокорейская сторона назвала объявление об окончании Корейской войны условием для сглаживания напряжённости, создания режима мира и формирования доверия. Но США, по мнению Пхеньяна, различными способами пытаются отодвинуть обсуждение данного вопроса. Помимо этого сообщается, что заведующий отделом единого фронта ТПК Ким Ён Чхоль передал Майклу Помпео письмо Ким Чон Ына для президента США Дональда Трампа. При этом Ким Чон Ын с Майклом Помпео не встречался.  




  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Всемирное радио KBS предоставляет вам специальное приложение «KBS World Radio On-Air»...

<

2 / 4

>