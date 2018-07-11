В Пхеньяне недовольны позицией Вашингтона по переговорам о денуклеаризации

КНДР считают требования США по денуклеаризации «односторонними и грабительскими». Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, опубликованном агентством ЦТАК после того, как госсекретарь США Майкл Помпео покинул Пхеньян. Заявление стало реакцией Севера на позицию США о том, что антисеверокорейские санкции будут сохраняться до реализации полной и подконтрольной денуклеаризации. Северокорейская сторона назвала объявление об окончании Корейской войны условием для сглаживания напряжённости, создания режима мира и формирования доверия. Но США, по мнению Пхеньяна, различными способами пытаются отодвинуть обсуждение данного вопроса. Помимо этого сообщается, что заведующий отделом единого фронта ТПК Ким Ён Чхоль передал Майклу Помпео письмо Ким Чон Ына для президента США Дональда Трампа. При этом Ким Чон Ын с Майклом Помпео не встречался.









