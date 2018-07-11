В прошлом году объём внешней торговли КНДР составил 5 млрд 550 млн долларов. Показатель сократился на 15% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в докладе Корейского агентства содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA), представленном 9 июля. Экспорт сократился на 37,2%, составив 1 млрд 770 млн долларов, а импорт вырос на 1,8% до 3 млрд 780 млн долларов. Таким образом дефицит торгового баланса составил около 2 млрд долларов, что вдвое больше, чем в предыдущем году. В KOTRA отмечают, что на такое снижение повлияли санкции СБ ООН. Крупнейшим торговым партнёром Севера остаётся Китай, на который приходится 94,8% всего объёма внешней торговли КНДР - 5 млрд 260 млн долларов.









[Photo : KBS News]