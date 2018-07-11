Рабочая делегация Юга отправилась в Кымгансан

Делегация специалистов отправилась 9 июля в северокорейские горы Кымгансан для проведения ремонта объектов, связанных с предстоящей встречей разделённых семей. Возглавила делегацию глава отдела по делам разделённых семей министерства по делам воссоединения О Ми Хи. В её состав вошли 22 человека, в числе которых представители компании «Хёндэ Асан» и другие специалисты. Работы будут продолжаться до 15 августа. Предполагается, что часть специалистов будет находиться на месте работ постоянно, другие будут отправляться в разные дни по мере необходимости. В настоящий момент стороны заняты проверкой списков кандидатов на участие во встрече, которыми они ранее обменялись. Сама встреча намечена на период с 20 по 26 августа.













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