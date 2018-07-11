Северокорейские СМИ после недельного перерыва показали Ким Чон Ына

Северокорейские СМИ впервые за восемь дней осветили деятельность председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына. Как сообщило агентство ЦТАК, 10 июля он посетил уезд Самчжиён-гун провинции Янгандо, побывал на полях, подчеркнув важность механизации производственного процесса. Он отметил проблему применения крестьянами старых инструментов, использовавшихся ещё 20 лет назад. Ким Чон Ын побывал также на крахмальном заводе. Посетив район городского развития, он призвал создать образцовый город среди гор, одновременно уделяя внимание экологии. Ранее Ким Чон Ын не присутствовал на баскетбольном турнире Юга и Севера, сославшись на занятость, а также не встретился с госсекретарём США Майклом Помпео, посещавшим Пхеньян. 8 июля в день 24-й годовщины смерти Ким Ир Сена не было трансляции традиционных программ о посещении Кымсусанского дворца солнца, где хранятся забальзамированные тела Ким Чен Ира и основателя КНДР Ким Ир Сена. Такая активность Ким Чон Ына, по мнению экспертов, направлена на демонстрацию его стремления к укреплению экономики.







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