Сотрудничество Юга и Севера в сфере туризма возможно при определённых условиях

Опубликовано : 2018-07-10 15:42:06 Обновлено : 2018-07-10 15:50:50

Сотрудничество Юга и Севера в сфере туризма возможно при определённых условиях

Для возобновления туристических поездок в северокорейские горы Кымгансан необходимо продвижение в деле денуклеаризации КНДР, что подтолкнёт экономическое сотрудничество двух Корей. Об этом заявил 10 июля представитель министерства по делам воссоединения, отвечая на вопросы журналистов о том, каковы условия возобновления совместных туристических проектов в горах Кымгансан. По его словам, также необходимо договориться по проблеме обеспечения безопасности южнокорейских туристов. Представитель отметил, что по мере формирования нужных условий стороны смогут решить данные вопросы путём переговоров. Но в настоящее время всё внимание сосредоточено на предстоящей в августе встрече разделённых семей.   




[Photo : YONHAP News]

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