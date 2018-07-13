Спецдокладчик ООН сомневается в том, что бегство сотрудниц северокорейского ресторана на Юг было добровольным

Опубликовано : 2018-07-11 15:09:27 Обновлено : 2018-07-11 17:12:49

Спецдокладчик ООН сомневается в том, что бегство сотрудниц северокорейского ресторана на Юг было добровольным

Не все сотрудницы северокорейского ресторана перебрались из Китая в РК по собственному желанию. В этой связи следует учесть их предпочтения относительно будущего места пребывания. Об этом заявил 10 июля на пресс-конференции в Сеуле специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в КНДР Томас Очеа Квинтана. Накануне он встретился с некоторыми бывшими сотрудницами ресторана. 7 апреля 2016 года управляющий северокорейским рестораном «Рюгён» в городе Нинбо китайской провинции Чжэцзян и 12 официанток прибыли в РК. Пхеньян по разным каналам требует вернуть своих граждан. Между тем, 11 июля в министерстве по делам  воссоединения РК подтвердили, что северокорейские граждане бежали на Юг добровольно. При этом представитель министерства отказался раскрывать детали из опасений, что безопасность семей беженцев на Севере может быть поставлена под угрозу. 



[Photo : KBS News]

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