ООН расширит гуманитарную помощь КНДР, сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, выступая в среду на пресс-конференции в представительстве Продовольственной Программы ООН в Пхеньяне. В ходе визита в КНДР Лоукок посетил больницы, детские сады, фабрику по производству детского питания. 11 июля состоялись переговоры с представителями официальных властей и партнёрами по гуманитарной помощи. По его мнению, КНДР совершенно очевидно нуждается в гуманитарной помощи. Лоукок отметил, что более половины детей, которые живут в сельской местности, не имеют доступа к чистой воде. Все остальные источники загрязнены. Около 20% детей страдают от недоедания. В больницах не хватает лекарств. Заместитель генсека ООН указал, что в больнице, которую он посетил, находятся 140 больных туберкулёзом, но необходимыми лекарствами обеспечены лишь 40 человек. По словам Марка Лоукока, для оказания гуманитарной помощи Пхеньяну ООН собрала 110 млн долларов.







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