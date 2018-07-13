КНДР и Командование сил ООН восстановят прямую телефонную связь

Между вооружёнными силами КНДР и Командованием сил ООН будет возобновлена работа прямой телефонной связи. Об этом сообщил 13 июля источник в МИД РК. 12 июля северокорейская сторона сообщила через пограничный пункт Пханмунчжом о желании восстановить эту линию связи. Север попросил передать данную позицию Командованию сил ООН и провести соответствующую технологическую подготовку. Данная линия перестала работать после того, как в 2013 году КНДР объявила об аннулировании договора о перемирии.









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