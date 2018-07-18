В КНДР проведут амнистию

Опубликовано : 2018-07-16 16:34:25 Обновлено : 2018-07-17 09:40:14

В КНДР проведут амнистию

К 70-летию образования КНДР северокорейские власти намерены провести амнистию. Об этом сообщают местные СМИ. По данным агентства ЦТАК, амнистия начнётся 1 августа. Указывается, что ответственные ведомства примут рабочие меры для обеспечения работой и возможностью возвращения к нормальной жизни тех, кто выйдет на свободу. Размеры амнистии и категории осуждённых, которые подпадут под неё, не сообщаются. Новость об этом опубликовала главная северокорейская газета «Нодон синмун». В последний раз амнистия в КНДР проводилась в 2015 году, когда отмечалось 70-летие основания Трудовой партии Кореи.   





[Photo : YONHAP News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Теперь при помощи нового приложения Всемирного радио KBS вы можете познакомиться с главными контентами нашего радио на 11 языках...

<

1 / 4

>