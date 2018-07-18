В КНДР проведут амнистию

К 70-летию образования КНДР северокорейские власти намерены провести амнистию. Об этом сообщают местные СМИ. По данным агентства ЦТАК, амнистия начнётся 1 августа. Указывается, что ответственные ведомства примут рабочие меры для обеспечения работой и возможностью возвращения к нормальной жизни тех, кто выйдет на свободу. Размеры амнистии и категории осуждённых, которые подпадут под неё, не сообщаются. Новость об этом опубликовала главная северокорейская газета «Нодон синмун». В последний раз амнистия в КНДР проводилась в 2015 году, когда отмечалось 70-летие основания Трудовой партии Кореи.













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