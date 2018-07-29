Пхеньян призывает Сеул более активно решать проблемы Корейского полуострова

Северокорейские СМИ призывают Сеул проявить более активную позицию в решении вопроса объявления об окончании Корейской войны в рамках выполнения Пханмунчжомской декларации. Такая позиция была озвучена 23 июля на северокорейском пропагандистском сайте «Уриминчжоккири». В частности, указывается, что США в последнее время изменили свою политику, отказываясь решать вопрос об официальном прекращении Корейской войны в положительном ключе. В этой ситуации южнокорейское правительство не должно создавать препятствий для решения проблемы. Другой пропагандистский портал Meari указал, что южнокорейские власти должны сделать всё возможное для официального завершения Корейской войны. Также отмечается, что нынешняя реализация совместной декларации, принятой по итогам северокорейско-американского саммита, не соответствует ожиданиям. Всё, что делают США, это в одностороннем порядке требуют от Пхеньяна провести денуклеаризацию. Такая позиция как раз связана с тем, что Сеул не прилагает достаточных усилий.

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