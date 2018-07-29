Юг и Север приступают к инспекции западного участка Транскорейской железной дороги

Опубликовано : 2018-07-24 10:37:34 Обновлено : 2018-07-24 17:53:08

Юг и Север приступают к инспекции западного участка Транскорейской железной дороги

24 июля Юг и Север приступают к инспекции  западного участка Транскорейской железной дороги от станции Кэсон до границы в рамках подготовки к организации железнодорожного сообщения. 20 июля стороны приступили к проверке восточного участка от станции Кымгансан-Чхонён до границы. На этот раз южнокорейскую делегацию, состоящую из 15 человек, возглавляет директор департамента железных дорог министерства сухопутных территорий и транспорта Хван Сон Гю. Группу северокорейских экспертов из семи человек, как и в прошлый раз, возглавляет замминистра железных дорог Ким Чхан Сик. После проверки стороны проведут первое заседание совместной группы по изучению состояния железной дороги. 

[Photo : YONHAP News]

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