В Сеуле положительно оценили новости о полигоне Сохэ

Опубликовано : 2018-07-24 14:25:11 Обновлено : 2018-07-24 15:12:51

В Сеуле положительно оценили новости о полигоне Сохэ

В администрации президента РК положительно оценили сообщения о том, что северокорейская сторона скорее всего приступила к демонтажу ключевых объектов испытательного полигона ракетных двигателей Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто. 24 июля второй заместитель советника президента по национальной безопасности Нам Гван Пхё на встрече с журналистами заявил, что Север постепенно движется к денуклеаризации. По его словам это окажет положительное влияние на ситуацию на Корейском полуострове. Он также отметил, что необходимо тщательно анализировать возможные мотивы действий Севера. Другой представитель администрации отметил, что правительство РК располагало информацией о вышеуказанной активности на полигоне Сохэ. 

[Photo : YONHAP News]

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